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Dünya

ABD'de Trump karşıtı 'Kadınlar Yürüyüşü'

Gösteriye çok sayıda siyasetçi, sanatçı ve sivil toplum kuruluşu lideri katıldı

21 Ocak 2018 11:49

Amerika'nın başkenti Washington'daki Kadınlar Yürüyüşü"ne katılan on binlerce gösterici, ABD Başkanı Donald Trump karşıtı sloganlar attı. 

Ülkenin birçok farklı kentinde düzenlenen "Kadınlar Yürüyüşü"nün Washington'daki organizasyonuna on binlerce kişi katıldı. ABD Kongresi ve Abraham Lincoln Anıtı arasındaki bölgede bir araya gelen on binlerce gösterici, Trump karşıtı sloganlar attı.

Gösteriye çok sayıda siyasetçi, sanatçı ve sivil toplum kuruluşu lideri katıldı.

Geçen yıl da Başkan Trump'ın yemin töreninin ardından "Kadınlar Yürüyüşü" düzenlenmiş ve gösterilere dünyanın birçok bölgesinden destek gelmişti. Washington ve ABD'nin çeşitli kentlerindeki yürüyüşlerin yanı sıra Kenya, Gana, Hollanda, Fransa, İngiltere ve Yunanistan'da da yürüyüşler düzenlenmişti.

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