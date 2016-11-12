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Dünya

ABD'de Trump karşıtı gösterilerde 1 kişi yaralandı

Portland polisine göre, şüphelinin koyu renk kapşonlu bir svetşört giyen siyah bir erkek olarak tarif ediliyor

12 Kasım 2016 18:42

ABD'de Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın başkan seçilmesinden sonra ülke genelindeki eylemler sürüyor. Oregon eyaletinin Portland kentinde düzenlenen protesto gösterilerinde 1 kişi silahla vurularak yaralandı.

Portland polisinin Twitter'dan paylaştığı mesaja göre, Portland'daki Trump karşıtı gösterilerde protestocuların Morrison Köprüsü'nü geçtiği sırada bir kişi vuruldu.

Polis, herkesten bölgeyi acilen terk etmelerini ve olayın tanıklarının kendilerine başvurmasını istedi. Portland polisine göre, şüphelinin koyu renk kapşonlu bir svetşört giyen siyah bir erkek olarak tarif ediliyor.

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