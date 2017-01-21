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Dünya
Deutsche Welle

ABD'de Trump dönemi başladı

ABD'de Donald Trump dönemi resmen başladı. ABD'nin 45. Başkanı Kongre önünde yemin ederek görevi selefi Barack Obama'dan devraldı. Canlı yayınlanan töreni milyonlarca kişi de televizyon ve internet üzerinden izledi.

21 Ocak 2017 00:10

Donald Trump, yardımcısı Mike Pence'in ardından yemin ederek ABD'nin 45. Başkanı oldu. Yemin törenini Kongre binası önünde toplanan binlerce kişi takip etti. Tören uluslararası medya kuruluşları tarafından da canlı yayınlandı.

Trump konuşması sırasında artık ABD için yeni bir dönemin başladığı mesajını verdi. ABD'nin yeni başkanı konuşmasında ABD'nin mevcut sorunlarının kendi yönetim dönemleri süresince aşılacağı sözünü vererek, "Biz insanlarımız için insanlarımızla ortak çalışacağız" dedi. Trump, "zor bir görevi başaracağız, üzerimize düşeni yerine getireceğiz, uzun yıllar boyunca Washington'un durumu iyi olsa da Washington dışındakilerin durumu iyi değildi. Washington'un zaferi küçük ve fakir insanların zaferi olmadı. Bu artık değişecek hemen şimdi ve burada değişecek" ifadelerini kullandı.

Trump, "Bu sizin kutlamanız, sizin gününüz. ABD sizin devletiniz. 20 Ocak 2017 tarihi unutulmayacak. Ülkemizin unutulmuş kadın ve erkekleri artık unutulmayacaklar. Milyonlar bunu görecek, dünyanın değiştiğine şahit olcak. Vatandaşları için ayakta olan bir ülke olacağız." dedi.

Trump, görev dönemi içerisinde radikal İslamcı terörün kökükü kazayacaklarını söyledi. ABD'nin yeni Başkanı "bugünden itibaren her şeyin başı ABD" olacak dedi. ABD halkına "Sizi asla hayal kırıklığına uğratmayacağım" diye söz veren Trump, "Tüm hayallerimizi geri alacağız, ABD'yi yeniden zengin, güvenli ve muhteşem bir hale getireceğiz" dedi. ABD'nin alt yapısını, ekonomisini, işsizlik ve göçmen sorununu aşacağız dedi. Trump, konuşmasını "Tanrı ABD'yi korusun" diye bitirdi.

Yemin törenin ardından farklı dinlerin temsilciler Trump'ın ardından kürsüye gelerek konuşma yaptı. Trump, yemin töreninin ardından Kongre'de bazı senatörlerle birlikte yemek yiyecek.

Öte yandan görevi halefi Trump'a devreden 44. Başkan Barack Obama ve eşi Michelle başkanlık helikopteri Marine One ile Washington'dan ayrıldı.

Trump prostestosuna müdahale

Yemin töreni öncesi Washington'ın birçok noktasında sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı dikkat çekti. Ülkenin farklı kentlerinde binlerce kişinin katılımıyla protesto gösterileri düzenlendi. Washington'da siyah kıyafetli yaklaşık 150 gösterici kentin çeşitli bölgelerindeki mağazaların camlarını kırdı. Polis göstericilere biber gazıyla müdahale etti.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, MK/ BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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