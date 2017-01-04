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Dünya

ABD'de tren raydan çıktı: 103 yaralı

New York'ta banliyö treni sabah seferi sırasında raydan çıkması sonucu 103 kişi yaralandı

04 Ocak 2017 23:44

ABD’nin New York kentinde faaliyet gösteren bir banliyö treninin raydan çıkması sonucu 100’den fazla kişi yaralandı. Yaralıların durumunun ağır olmadığı kaydedildi.

Long Island Demiryolları (LIRR) olarak bilinen banliyö hattında faaliyet gösteren trenin günün yoğun saatlerinde raydan çıktığı ve 103 kişinin yaralandığı belirtildi.

​Yerel saatle 08.30’da gerçekleştiği belirtilen kazaya trenin engelleme bloğununun karşısında durmamasının sebep olduğu ve çarpmanın etkisiyle vagonların tekerleklerinin kilitlendiği ifade edildi.

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