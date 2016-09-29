ABD'de tren kazası; yaralılar var

ABD'nin New Jersey Eyaleti'ndeki Hoboken kentinde bir yolcu treni, ana tren istasyonuna çarparak kaza yaptı. Kazada en az 100 kişi yaralandı.

Olayda büyük maddi hasar meydana gelirken yaralıların durumu konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

Hoboken tren istasyonu bölgedeki birçok tren hattı için son durak olma özelliğine sahip.

Kazada tren, istasyondaki kapalı bekleme alanına girerek durabildi.

Bu alanın üzerindeki metal çatı kazada çöktü.

Kaza ardından istasyona itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. İstasyondaki seferler durduruldu.

Hoboken New York kentinin yaklaşık 11 kilometre dışında bulunuyor.