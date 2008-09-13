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Dünya

ABD'de tren kazası: 17 ölü, 135 yaralı

ABD'nin Los Angeles kentinde, bir yolcu treniyle bir yük treninin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 12 kişinin öldüğü 100'den kişinin yaralandığı bildirildi.

13 Eylül 2008 03:00

ABD'nin Los Angeles kentinde, bir yolcu treniyle bir yük treninin çarpışması sonucu 17 kişi öldü 135 kişi yaralandı.

ABD'nin California eyaleti Los Angeles kenti yakınında dün akşam üstü banliyö treniyle yük treninin çarpışmasında 17 kişinin öldüğü, 135 yolcunun yaralandığı belirlendi. Los Angeles itfaiye amirinin verdiği bilgiye göre, 222 yolcu taşıyan "Metrolink" banliyö treni, "Union Pasific" şirketinin yük treniyle San Fernando Vadisi'nde çarpıştı.

Kaza yerine 250 itfaiye eriyle 200 polis sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.



Öte yandan, Los Angeles şerif sözcüsü Steve Whitmore basına yaptığı açıklamada, kazanın ardından tren enkazının alt kısmının alev aldığını belirtti. Enkaz altında çıkan yangını söndüren itfaiye görevlilerinin, yaklaşık iki saat süren bir çabanın ardından yolcu trenin bir vagonunun enkazında mahsur kalmış kişilerin tamamını kurtardığını ifade eden Whitmore, kaza yerinin yakınındaki bir pistten havalanan helikopterlerin de kurtarma çalışmalarına katıldığını
ve yaralıların hava yoluyla hastanelere nakledildiğini belirtti.

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