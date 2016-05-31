ABD'de zafer trans öğrencilerin; cinsiyet kimliklerine uygun tuvaletleri kullanabilecekler

Amerika’da trans öğrencilerin devlet liselerindeki tuvaletleri kendi cinsiyet kimlikleri doğrultusunda kullanmaları yönünde bir talimat hazırlandı.

Eğitim ve Adalet Bakanlıklarının hazırladığı talimat ile öğrencilerin ayrımcılığa uğramamasını hedefliyor. Devlet okulları yasal olarak talimatı uygulamak zorunda değil, ancak federal fonların kesilmesi yaptırımıyla karşılaşabilirler.

Talimatta “Bir okul cinsiyetler bazında ayrı tesisler sağlayabilir ancak trans öğrencilere bu tesisleri kendi cinsel kimlikleriyle uyumlu biçimde kullanmalarına izin verilmeli” dendi. Hazırlanan talimatta trans öğrencilerin tesislere girişine diğer öğrenciler, veliler ya da toplumdaki kişiler itiraz ya da endişe etse bile izin verilmesi gerektiği de vurgulandı.

Devlet destekli ayrımcılığa karşı önlem

Karar ABD hükümetinin Kuzey Carolina eyaletiyle LGBTİ bireylerin hakları ve kamuya açık tuvaletlerin kullanımı konusunda bu ay başında girdiği yasal mücadelenin ortasında alındı.

Kuzey Carolina trans bireylerin kamuya açık tuvaletleri “doğumdaki cinsiyetlerine uygun şekilde” kullanmasını zorunlu tutan bir yasa geçirmişti. ABD Adalet Bakanı Loretta Lynch bu yasanın, devlet destekli ayrımcılık olduğunu ve translarda duygusal hasar, zihinsel acı, endişe ve aşağılanma’ya sebebiyet verdiğini söyledi.

Adalet Bakanlığı Kuzey Carolina eyaletine yasayla ilgili dava açınca, eyalet valisi Pat McCroy, federal hükümetin “Küstahça gücünü aştığını” söylemişti. Ancak son talimatnameyle, Kuzey Carolina eyaleti yasayı geri çekmezse, 4,8 milyar dolarlık devlet desteğinden olabilir.

Diğer yandan tartışma ülkenin diğer eyaletlerine de sıçradı; Virginia’da bir federal mahkeme bir transın erkekler tuvaletini kullanmasının engellenmesinin sivil hakların ihlali olduğuna karar verdi. Oregon ve Chicago’daki okul yetkilileri de trans öğrencilerin haklarının korunması için harekete geçti.

Daha önce, ABD’de yaşayan Nicolas Maines adlı trans öğrenci, okul yönetiminin kızlar tuvaletini kullanmasına izin vermemesi üzerine dava açmış ve 75.000 dolar tazminat kazanmıştı. İrlanda ve Belçika’da ise trans öğrencilerin yaşadıkları mağduriyetler sebebiyle okullara cinsiyetsiz tuvaletler açılması kararı alınmıştı.