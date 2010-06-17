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Ekonomi

ABD'de toptan ürün fiyatları düştü

Son iki aydır görülen toptan ürün fiyatlarında düşme eğilimine gıda ve enerji fiyatlarındaki düşüşün neden olduğu bildiriliyor.

17 Haziran 2010 03:00

T24- Amerika’da toptan satış fiyatları düşmeye devam ediyor. Son iki ayda görülen bu eğilime enerji ve gıda fiyatlarındaki düşüşün neden olduğu bildiriliyor.


Çalışma Bakanlığı’nın yayınladığı rapora göre, tarım ve sanayideki üreticilere ödenen fiyatlar binde 3 oranında düştü.


Gıda ve enerji dışındaki ürünlerde ise hafif bir artış görüldü.


Çalışma Bakanlığı’nın raporu ve diğer verileri dikkate alan, Merkez Bankası’nın gelecek hafta yapacağı toplantıda temel faiz oranlarında herhangi bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor.


Merkez Bankası, enflasyonda artış eğilimi gördüğü dönemlerde para arzını kısmak için faiz oranlarını yükseltebiliyor.


Bu arada Ticaret Bakanlığı’nın hafta başında yayınladığı rapora göre yeni inşaat projeleri Mayıs ayında yüzde 10 oranında düştü.

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