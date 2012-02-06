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Dünya

ABD'de tek seferde altı organ nakli NEW YORK (A.A)

06 Şubat 2012 15:30

-ABD'de tek seferde altı organ nakli NEW YORK (A.A) - 06.02.2012 - ABD'de dokuz yaşındaki bir kıza başarılı geçen ve çok nadir olduğu belirtilen bir ameliyatla, yemekborusunun da aralarında bulunduğu altı organ nakli yapıldı. Boston çocuk hastanesinden yayımlanan bildiride, Alannah Shevenell adlı kızın 2008'den bu yana "nadir görülen saldırgan bir tümörü" olduğunu ve tümörün, mide, karaciğer, yemekborusu, pankreas ile ince ve kalın bağırsağa sıçramış olduğu ve organ naklinin gerektiği belirtildi. Bildiride, "yapılan tüm tedavilerin başarısız sonuç vermesi üzerine, çocuk hastanesi pediyatrik transplantasyon merkezi direktörünün, tümörü ortadan kaldıracak ve enfekte olmuş organların değiştirileceği çoklu organ naklini düşündüğü" belirtildi. Bu hastanenin ABD'nin New England bölgesinde tek seferde altı organ nakli yapılan ilk hastane olduğu belirtilen bildiride, ameliyatın 14 saat sürdüğü ve organların tek bir kişiden alındığı kaydedildi. Boston Globe gazetesine göre, hastanenin müdürü olan cerrah Heung Bae Kim, organları almadan tümörün çıkarılamayacağını açıkladı. Cerrah, taburcu olan küçük kızın normal bir hayat sürdürebileceğini söyledi.

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