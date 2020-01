ABD'de 'tasmalı' siyah çocuk fotoğrafı tepki çekti

ABD’nin Massachusetts eyaletinde bir ilkokulda ders sırasında çekilen, 'tasmalı siyah çocuk' fotoğrafı tepki yarattı. Fotoğrafın sosyal medyada hızla yayılmasının ardından okul yönetimi konuyla ilgili açıklama yaparak özür diledi.

CBS Boston’un aktardığına göre, Bridgewater kentinde bir ilkokulda ABD’li seyyahların 17. yüzyıldaki yaşamlarının anlatıldığı derste öğretmen ve öğrenciler, o zamanın tematik giysilerini giyerek, fotoğraf çektirdi. Bu sırada çekilen, iki beyaz çocuğun önlerinde diz çöken siyah kız çocuğunun tasma takmış gibi görüntülendiği bir fotoğraf, sosyal medyaya düştü.

This is Mitchell Elementary School, Bridgewater, MA The mother is meeting w/school today. Call 508-279-2140 ext 113 & ask how this happened pic.twitter.com/GHYfiCua4L