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Dünya

ABD'de 'tasmalı' siyah çocuk fotoğrafı tepki çekti

"Fotoğrafa konunun dışında bakarsanız, ne düşünürsünüz? Bu gerçekten tiksindirici"

22 Ekim 2017 14:00

ABD’nin Massachusetts eyaletinde bir ilkokulda ders sırasında çekilen, 'tasmalı siyah çocuk' fotoğrafı tepki yarattı. Fotoğrafın sosyal medyada hızla yayılmasının ardından okul yönetimi konuyla ilgili açıklama yaparak özür diledi.

CBS Boston’un aktardığına göre, Bridgewater kentinde bir ilkokulda ABD’li seyyahların 17. yüzyıldaki yaşamlarının anlatıldığı derste öğretmen ve öğrenciler, o zamanın tematik giysilerini giyerek, fotoğraf çektirdi. Bu sırada çekilen, iki beyaz çocuğun önlerinde diz çöken siyah kız çocuğunun tasma takmış gibi görüntülendiği bir fotoğraf, sosyal medyaya düştü.

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ABDokulsiyahMassachusetts
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