-ABD'DE TARTIŞMALI OTURUM WASHINGTON (A.A) - 10.03.2011 - ABD Temsilciler Meclisi İç Güvenlik Komitesi, tartışmaya neden olan, ülkedeki Müslüman toplumunun "radikalleşmesi tehdidi"ne yönelik oturumu yapıldı. Temsilciler Meclisi İç Güvenlik Komitesi Başkanı, Cumhuriyetçi Partili Peter King tarafından, Kongre'nin çalışma binalarından Canon'da düzenlenen oturum öncesinde King, ABD'deki Müslüman toplumunu, terörle mücadelede güvenlik güçleriyle işbirliği yapmayı reddetmekle suçlamış ve ABD'deki bazı camilerdeki vaazların radikalleşmeye öncülük ettiğini ileri sürmüştü. Ülkede tartışma yaratan ve bazıları tarafından 1950'li yıllardaki komünist karşıtı kampanyalara benzetilerek "cadı avı" olarak nitelendirilen oturuma, çok sayıda izleyici ve basın mensubu katıldı. Hatta, salona sığamayan basın mensupları ile bazı izleyiciler için oturumu televizyondan izleyebilecekleri ayrı oda hazırlandı. Oturum öncesi ve sırasında koridorda birçok polisin görev aldığı görülürken, King'in isteği üzerine Kongre'de görevli polislerin oturumun yapılacağı yer ve çevresi ile King'in ofisinde güvenlik önlemlerini artırdığı belirtildi. -"ÜLKEDEKİ RADİKALLEŞME..."- Oturuma, King'in başkanlığında geçildi. Bu sırada salonda pankart açmak isteyen iki kişinin bu girişimine müdahale edildi. King, oturumun açılışında yaptığı konuşmada, oturuma yönelik "Amerika'ya yakışmayan" ve "radikal" olduğu şeklindeki nitelemeleri reddetti. "Ülke içindeki radikalleşmenin, ABD'ye yönelik eylemlerine devam etmek için El Kaide'nin stratejisinin bir parçası olduğunun tamamen farkındayız" diyen King, "El Kaide'nin kendine adam toplamak için Amerikan Müslüman toplumunu hedef aldığını'' öne sürerek, oturumda bu tehlikeli gidişin ele alınacağını söyledi. King, "Bu tehditle savaşmak için Müslüman toplumundan ılımlı liderliğin ortaya çıkması gerektiğini" ifade etti. -MÜSLÜMAN MİLLETVEKİLİ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI- Temsilciler Meclisi'nin ilk Müslüman üyesi Demokrat Keith Ellison da yaptığı konuşmada, komiteyi girişiminden dolayı kınadı ve bu oturumun Amerikan değerleriyle tezatlık oluşturduğunu söyledi. "Bugünkü oturum benim ailem ve toplumumun güvenliğini riske atıyor" diyen Ellison, birkaç kişi yüzünden tüm toplumun damgalanmasının doğru olmadığını, eylemlere karışan bu kişilerin de Müslüman toplumunu temsil etmediğini belirtti. Ellison, 11 Eylül olayları sırasında yaralılara yardım ederken hayatını kaybeden 23 yaşındaki Müslüman sağlık görevlisi Muhammed Salman Hamdani'nin hikayesini anlatırken de göz yaşlarına hakim olamadı. -MİLLETVEKİLLERİNDEN TEPKİ- Bazı milletvekilleri de oturum hakkında sert eleştirilerde bulundu. Demokrat John Dingell, komitenin, yaptıkları incelemenin, Arap, Müslüman veya diğer Amerikalıların adları veya sadakatlerini lekelemeyeceğini sağlaması gerektiğini söyledi. Demokrat Bennie Thompson da bu oturumun teröristlerce ilham kaynağı olarak kullanılacağı yorumunda bulunarak, Kongre'nin sözlerinin problemi daha kötü hale getirmediğinden emin olma sorumluluğunu taşıdığını belirtti. Demokrat Sheila Jackson Lee, bu oturumun El Kaide'nin işine yaradığını belirtirken, Laura Richarson da oturumla ayrımcılık yapıldığını ve gücün kötüye kullanıldığını ifade etti. Bazı milletvekilleri de King'in adil olmayan bir şekilde tek bir dini grubu "şeytan gibi gösterdiğini" dile getirdi. -"GERÇEK TANIKLAR YOK"- Oturumda tanık olarak dinlenen Melvin Bledsoe, teröre karıştıktan sonra ABD askerleri tarafından öldürülen oğlunun, Yemen ve Tennessee'deki camide radikal hale getirildiğini söyledi. Minnesota'dan, Somali asıllı Amerikalı Abdirizak Bihi de yeğeninin militan gruplara katılıp Somali'de savaştığını, ABD'deki cami liderlerinin ailesini, güvenlik güçleriyle işbirliği yapmaması yönünde uyardığını ifade etti. Los Angeles şerifi Leroy Baca ise bölgesinde Müslümanların kendileriyle yaptığı işbirliğine teşekkür etti ve tek bir bölgeye odaklanılmaması gerektiğini belirterek, bunun bir dini veya herhangi bir grubun radikalliğe diğerlerinden daha eğilimli olduğu yönünde bir yanlış varsayım yaratabileceğini dile getirdi. Demorat milletvekili Jackie Speier, oturumda tanık olarak FBI ve İç Güvenlik Bakanlığından gerçek uzmanların bulunmadığını belirterek, oturumu, "çok çarpık bir tartışma" olarak niteledi. -DİN VE İNANÇ LİDERLERİNDEN ORTAK AÇIKLAMA- Oturumun ardından, liderler yaptıkları ortak açıklamada, Müslümanlara yönelik "radikalleşme" iddiasını yalanladılar. Müslümanların ABD toplumunda yaşayıp, toplumun her kesiminde gururla görev aldıklarını belirten liderler, Müslümanların "Amerika'nın güvenliğine ve barışına bağlı olmadıkları" yönündeki iddianın yanlış olduğunu ve Müslüman toplumunun terörizmi önlemeye önemli katkı sağladığını dile getirdi. Liderler, "Böyle bir oturumdan dolayı üzüntü duyuyoruz" dedi. Liderler, "Sadece birkaç kişi yüzünden bir dinin tüm üyelerine yargıda bulunulmasından kaçınılmasını ve tek bir dini grubun hedef alınmaması gerektiğini" belirterek, "Anayasanın güvence altına aldığı haklar, tüm ABD vatandaşlarını hakkıdır" ifadesini kullandılar.