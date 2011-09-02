-ABD'de tarım dışı istihdam değişmedi WASHINGTON (A.A) - 02.09.2011 - ABD'de Ağustos ayında tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı değişmedi. Çalışma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Ağustos ayında tarım dışı istihdamın değişmediğini ve işsizlik oranının yüzde 9,1 olduğunu bildirdi. Böylece Eylül 2010'dan bu yana tarım dışı istihdam en kötü seviyesinde bulunuyor. Hükümet ayrıca, Şubat 1945'ten bu yana ilk kez tarım dışı istihdamın değişmediğini açıkladı. Temmuz ayında işsizlik oranı yüzde 9,1 olmuştu. Ağustos ayında tarım dışı istihdamın 75 bin artması ve işsizlik oranının yüzde 9,1'de kalması bekleniyordu. Çalışma Bakanlığı, daha önce 46 bin olarak açıklanan Haziran ayındaki tarım dışı istihdamı 20 bine ve 117 bin olarak açıklanan Temmuz ayındaki tarım dışı istihdamı ise 85 bine revize etti. Ağustos ayı itibariyle işsiz sayısı 14 milyon seviyesinde bulunuyor. -Avrupa'da borsalar hızla değer kaybetmeye başladı- Tarım dışı istihdamın değişmediğinin açıklanmasıyla Avrupa borsaları hızla değer kaybetmeye başladı ve petrol fiyatları geriledi. Piyasa işlemlerinin sürdüğü Avrupa'nın en büyük 300 şirketini kapsayan FTSEurofirst 300 Endeksi yüzde 2,3 ve MSCI Tüm Dünya Endeksi yüzde 0,8 düştü. Londra Borsası'nda FTSE-100 Endeksi yüzde 2,38, Paris Borsası'nda Cac 40 Endeksi yüzde 3,38 ve Frankfurt Borsasında Dax Endeksi yüzde 3,49 düştü. Avrupa'da ayrıca İsviçre'de Zürih Borsası yüzde 3,47, İtalya'da Milano Borsasında FTSE MIB Endeksi yüzde 3,37, İspanya'da Madrid Borsasında IBEX 35 Endeksi yüzde 3,46, Hollanda'da AEX Endeksi yüzde 2,78, İsveç Borsasında OMX 30 Endeksi yüzde 2,69, YUnanistan'da Atina Borsası yüzde 3,23 ve Rusya'da Moskova Borsası'nda MICEX Endeksi yüzde 2,34 geriledi. -Petrol fiyatları- Bu arada ABD ham petrolünün Ekim ayı teslimi varil fiyatı 86 dolar ve Londra Brent tipi ham petrolün Ekim ayı teslimi varil fiyatı 112 dolar seviyesinde işlem görüyor. ABD ham petrolünün Ekim ayı teslimi varil fiyatı bugün 2,28 dolar (yüzde 2,7) değer kaybederek 86,53 dolardan işlem görmeye başladı. ABD ham petrolünün Ekim ayı teslimi varil fiyatı dün 9 sent değer kaybederek 88,81 dolardan kapanmıştı. Londra Brent tipi ham petrolün Ekim ayı teslimi varil fiyatı da 2,02 dolar değer kaybederek 112,27 dolardan satılıyor.