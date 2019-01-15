ABD'de tanker devrildi, 10 bin litrelik çikolata yola döküldü

ABD'de çikolata taşıyan bir tanker kaza yapıp devrilince yaklaşık 10 bin litrelik çikolata yola döküldü. Görevlilerin dökülen çikolatayı temizlemesi 4 saat sürdü.

Olay, Arizona eyaletinin Flastaff ilçesinde meydana geldi. Tanker şoförü direksiyon hâkimiyetini kaybedince, aracın römorku devrildi ve sıvı haldeki çikolata otoyola döküldü.

Kazada kimse zarar görmezken 10 bin litrelik çikolata sokağa döküldü. Görevlilerin 4 saat boyunca otoyolu temizlediği belirtildi.

Arizona Kamu Güvenliği Departmanı, olayla ilgili Twitter'da bir paylaşım yaparak "Flagstaff'ın doğusunda şeritlerde akan bir çikolata nehri var. Bu tatlı bir temizlik olacak!" ifadelerini kullandı.

​Hangi firma için çalıştığı açıklanmayan bir çikolata tankerin yaklaşık 10 bin litre, 120 derece sıvı çikolata taşıdığı belirtildi.