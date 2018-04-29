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BBC Türkçe

ABD'de Suudi Arabistan'a 11 Eylül davaları açılabilecek

Amerikalı bir yargıç, 11 Eylül 2001'de düzenlenen saldırılarla ilgili olarak mağdur yakınlarının Suudi Arabistan'a dava açabilmelerine hükmetti. 2016'da çıkarılan bir yasa ile saldırılarıda ölenlerin yakınlarının ülkeye dava açabilmesine olanak sağlanmış,

29 Nisan 2018 20:30

Amerikalı bir yargıç, 11 Eylül saldırılarıyla ilgili olarak mağdur yakınlarının Suudi Arabistan'a dava açılabilmesi gerektiğine hükmetti.

2016 yılında çıkarılan Terörizme Destek Verenlere Karşı Adalet (JASTA) adlı yasada 11 Eylül 2001'deki saldırılarda ölenlerin yakınlarının Suudi Arabistan'a dava açabilmesine olanak sağlanmıştı.

Suudi Arabistan ise bu yasaya karşı çıkarak mahkemeye gitti.

Manhattan bölge yargıcı George Daniels, Suudi Arabistan'ın talebini reddederek ölenlerin yakınlarının dava açabilmesine ve karşılığında Suudi Arabistan'dan tazminat alabilmesine karar verdi.

Yargıç Daniels kararına gerekçe olarak dava açan çok sayıda kişinin iddialarını gösterdi.

Daniels'ın kararı saldırıda ölenlerin aileleri, yaralananlar ve iş yeri sahipleri olmak üzere yaklaşık 25 bin kişiyi kapsıyor.

New York'taki Dünya Ticaret Merkezi ile Pentagon ve Pensilvanya'da düzenlenen saldırılarda yaklaşık 3 bin kişi hayatını kaybetmişti.

11 Eylül saldırılarını düzenleyen 19 kişiden 15'i Suudi Arabistan vatandaşıydı.

Suudi Arabistan yönetimi ise saldırılarda rol oynadığı iddialarını hep reddetti.

Amerikan Kongresi 2016 yılında, saldırıda ölenlerin yakınlarının Suudi yetkililere dava açabilmesini sağlayan bir yasal düzenlemeyi kabul etmişti.

Kongre bu oylamayla, dönemin ABD Başkanı Barack Obama'nın vetosunu geçersiz kılmıştı.

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