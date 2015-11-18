ABD'de Suriyeli mülteci tartışması



ABD Başkanı Obama, daha fazla Suriyeli mülteci kabul edilmesine itiraz edenlere, net bir yanıt verdi. Obama, ülkesinde Suriyeli mültecilere karşı gittikçe artan çekinceleri, 'histeri' olarak tanımladı.

Obama, histerik hareket edip, riskler konusunda abartılması durumunda, iyi bir karar veremeyeceklerini kaydetti. Çarşamba günü Filipinler'in başkenti Manila'da konuşan Obama, çok sayıda valinin açıklamalarına atıfta bulunarak, 'Şüphesiz, Amerika'ya gelecek dul ve kimsesizlerden korkuyorlar', dedi.

'Riskler abartılıyor'

Obama konuşmasında, ülkeye kabul edilecek Suriyeli mültecilerin, Suriye'den ABD'ye kadar geçecekleri güvenlik kontrollerine dikkat çekti. Mültecilere dair risklerin de abartıldığını belirten Obama, bunun sona ermesi gerektiğini, nitekim tüm dünyanın seyirci kaldığını kaydetti.

Obama Eylül ayında, 2016 yılının Ekim ayına kadar 10 bin Suriyeli mültecinin daha kabul edileceğini planladıklarını açıklamıştı. ABD, 2015 yılında sadece bin 300 mülteci kabul etmişti. Ne var ki, Paris saldırılarından sonra ülkedeki eyaletlerin valilerinin yaklaşık yarısı, Obama'nın mülteci planının durdurulması gerektiğine yönelik açıklamalar yaptı. Özellikle de Cumhuriyetçi Parti içindeki bazı politikacılar, ülkeye Suriyeli mültecilerin kabul edilmesine karşı çıkıyor. Yine Cumhuriyetçi Parti başkan adayları da mülteci programına yönelik eleştirilere destek veriyor. Demokrat Parti içinden de itiraz sesleri yükselmeye başladı.

Konu Temsilciler Meclisi'nin gündemine geliyor

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan ise hükümetin Suriyeli mültecilerle ilgili programına ara verilmesini istedi. Ryan perşembe günü konuyla ilgili Temsilciler Meclisi'nde bir oturum ve oylama yapılmasını istediğini açıkladı.

Salı günü Beyaz Saray yetkilileri, 34 eyalet valisine mültecilere yönelik güvenlik kontrolleri hakkında bilgi vermişti. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, valilerden Ortadoğu'dan gelenlerin kabul edilmelerini engellememeleri istendi.