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Dünya

ABD'de süpermarkette rehine krizi sona erdi

Polis kaynakları, şüphelinin vurularak etkisiz hale getirildiğini duyurdu

14 Haziran 2016 23:31

ABD'de Orlando'da LGBTİ gece kulübüne düzenlenen ve 50 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından bir silahlı saldırı ve rehine krizi haberi de Teksas'tan geldi. Walmart isimli süpermarketteki kriz, polis kaynaklarına göre şüphelinin vurularak etkisiz hale getirilmesinden sonra sonra erdi.

Orlando saldırısının ardından bir silahlı saldırı ve rehine krizi haberi de Teksas'tan geldi. Kimliği belirsiz bir saldırganın, Walmart süpermarketler zincirinin Amarillo'daki şubesinde ateş açtığı ve süpermarketteki kişi ya da kişileri rehin aldığı bildirilmişti.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi yönlendirilmiş, ekipler alışveriş merkezindeki ziyaretçileri güvenli noktalara tahliye etmişti.

SWAT ekipleri süpermarkete baskın yaptı ve şüpheliyi vurarak etkisiz hale getirdi. Öte yandan rehin alınan kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

 

“İş yerinde anlaşmazlık”

 

Olayın ardından polisten gelen ilk açıklamada ateş açıldığına dair ihbar alındığı ancak bu iddiaların doğru olduğuna dair kanıt bulunmadığı yönündeydi. Siyah bir saldırganın süpermarkette bir kişiyi rehin aldığını söyleyen polis, ilk verilere göre olayın 'işyerinde anlşamazlık'  olarak görüldüğünü söylemişti.

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