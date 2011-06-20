ABD'de 'Sünnetime dokunma' kampanyası

T24 - Türkiyeli Yahudiler, ABD'de bu yılın başında başlatılan 'sünnet yasağı' referandumuna karşı ''Sünnetime dokunma'' kampanyasına destek çıktı.



Şalom Gazetesi’nin kadın yazarı Estreya Seval Vali “Referandum sonucuna göre 18 yaşından önce sünnet yasaklanabilir. Bir kadının ağzından çıkan bu sözler garip gelebilir ama benimle birlikte bağırın: Sünnetime dokunmayın” dedi. Genel Yayın Yönetmeni Molinas ise durumu “işkence” olarak nitelendirdi.



Vatan'dan Deniz Güçer imzalı habere göre, Türkiye Musevi cemaati, San Francisco’da yapılacak sünnet tartışmasına dahil oldu. ABD’nin ünlü şehrinde Kasım’da yapılacak referandumla, erkek çocukların sünnet edilmesinin yasaklanması tasarlanıyor. Türk Yahudi Cemaati’nin yayın organlarından Şalom Gazetesi’nin kadın yazarı Estreya Seval Vali, tüm dünyada Yahudileri ve Müslümanları ayağa kaldıran oylamaya karşı “Sünnetimize dokunmayın” başlıklı bir yazı kaleme aldı. Vali, “Müslamanlar da risk altında” vurgusu yaparken, gazetenin baş yazarı Ivo Molinas da durumu “İşkence” olarak nitelendirdi.





Müslümanları da kapsıyor



Estreya Seval Vali, Şalom’un son sayısında kaleme aldığı “Sünnetimize Dokunmayın” başlıklı yazısında ABD’de sünnetin yasaklanmasıyla ilgili şunları dile getirdi: “Sünnetin nasıl yasaklanması düşünülüyor, biliyor musunuz? Birkaç ay sonra, yani sonbaharda San Francisco’da bir referandum yapılacak ve sonucun amaçlandığı şekilde çıkması halinde, erkek çocukların sünnet edilmesi artık suç sayılacak. Sünnet yasaklandığında, suçu sabit görülen kişiler (tahmin ediyorum ki ebeveynler ile doktor ya da din görevlisi, 1 moel) 1.000 USD para ve bir yıl hapis cezasına çarptırılacak. Şaka gibi, değil mi?



Müslüman bir ülkede yaşıyoruz. Erkek çocukların sünnet edilmesinin ne anlama geldiğini uzun uzadıya anlatmama gerek yok. Sağlık açısından yararlarına değinmeyeceğim bile. Bu arada San Francisco’daki, ‘erkek organının kötürüm edilmesi’ anlamına gelen MGM kısaltmasıyla uygulamaya konulmaya çalışılan sünnet yasağı, genel bir yasak. Yahudileri de, Müslümanları da eşit derecede ilgilendiriyor...





4 bin yıllık işaret



San Francisco’da bugün yapmaya çalışılan ve önlem alınmazsa çorap söküğü gibi başka eyaletlere ve ülkelere de yayılma tehlikesi bulunan korkunç şey, Yahudiliği yaklaşık 4 bin yıldır ayakta tutmuş olan ‘Antlaşmayı’, işaretini (yani sünneti) yasaklatmak suretiyle unutturmaktır. Binlerce kilometrelik bir yolculuk bile ilk adımla başlar, öyle değil mi? ‘Erkek organının kötürüm edilmesi’ ifadesi, ancak cinselliği baş tacı edenlerin paganca söylemi olabilir. Oysa ki o işaretin -örneğin yanağa veya burnun ucuna değil de- üreme organına konması, gelecek nesillerin koruma altına alınması demektir. Kadın ağzından çıkan bu sözler garip gelse de, rica ediyorum benimle birlikte bağırın:





Sünnetimize dokunmayın!”



Aynı gazetenin Genel Yayın Yönetmeni İvo Molinas da uygulamaya konulmak istenen sünnet yasağını şu sözlerle eleştirdi: İnançlı bir Yahudi için nasıl bir işkencedir bu? Neden herkes kendi seçimini yapmaya bırakılmaz ki?





Referanduma gidiyor



Yahudilerin ve Müslümanların tepkisini çeken yasa, referandumla kabul edilirse, erişkinlik sınırı kabul edilen 18 yaşından küçük çocuklar, San Francisco’da sünnet edilemeyecek. 18 yaşına gelenler isterlerse kendi iradeleriyle sünet olabilecekler. Referandumdan sünnet yasağı çıkarsa, 18 yaşından küçük çocuklarını sünnet ettiren anne ve babalar ile erişkin olmayan çocukları sünnet eden doktorlar ve sünnete teşvik eden din adamları, yasağı çiğnedikleri gerekçesiyle bin Amerikan Doları ve bir yıl hapis cezası ile yargılanacaklar.





