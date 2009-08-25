ABD'de sünnet zorunlu oluyor

ABD’de yayınlanan New York Times gazetesinin haberine göre Kenya, Güney Afrika ve Uganda’da yürütülen araştırmalarda sünnet edilen erkeklerde AIDS’e yol açabilen HIV virüsünün bulaşma riskinin yüzde 60’lara kadar azaltıldığı belirlendi.

Amerikan Sağlık Bakanlığı’na bağlı olarak çalışan Salgın ve Hastalık Önleme Merkezi ise bu çalışmaları dikkate alarak bu yılın sonunda yayınlayacağı bir raporla sünnetin ABD’de dünyaya gelen tüm erkek bebekler için zorunlu hale getirilmesini tavsiye edecek. Bu öneriye karşı çıkan uzmanlar ise çocukların gereksiz operasyonlardan geçirilmesinin anlamsız olduğuna dikkat çekiyor. Yetkililer ABD vatandaşı erkeklerin yüzde 79’unun zaten sünnetli olduğunu hesaplıyor



