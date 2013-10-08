ABD'de son teknoloji, 3D 100 dolarlık banknotlar

Matthew Wall ve Tom Espiner

BBC Teknoloji Haberleri

ABD Hazine Bakanlığı, son teknoloji 100 dolarlık banknotlarını piyasaya sürdü.

Yeni banknotlarda üç boyutlu, mavi bir güvenlik şeridi bulunuyor.

Ayrıca banknotlarda bakır renginde bir mürekkep hokkası şeklindeki yeni logonun taklit edilmesinin de hayli zor olduğu ifade ediliyor.

Bunların yanı sıra halihazırda tüm banknotlarda bulunan güvenlik unsurları yeni 100 dolarlarda da mevcut.

Örneğin, mor ötesi ışıkta pembe görünen güvenlik şeritleri gibi...

2010'da piyasaya sürülmesi beklenen yeni 100 dolar tasarımları "üretimde karşılaşılan beklenmedik sorunlar" nedeniyle gecikmişti.

Yeni 100 dolarlardaki üç boyutlu güvenlik şeridi, banknotlara basılmış değil, iliştirilmiş halde. Şerit, aşağı ve yukarı oynayabiliyor.

Banknotların tasarımını üstlenen Fortress Paper şirketinden Chadwick Wasilenkoff, BBC'ye yaptığı açıklamada, bu yeni şeridin "güvenlik açısından küçük bir adım değil, dev bir sıçrama" olduğunu söyledi.

Paranın katlanması durumunda bakır mürekkep hokkasının içinde yeşil bir çan görülebiliyor.

Ayrıca banknotun sağ alt köşesindeki 100 sayısının rengi de bakırdan yeşile dönüyor.

Yeni 100 dolarlık banknotlarda da eskiden olduğu gibi ABD'nin kurucu başkanlarından Benjamin Franklin'in resmi bulunuyor.



Kalpazanlık



ABD Hazine Bakanlığı, yeni banknotların tasarlanması için yapılan araştırma-geliştirme çalışmalarının on yılı aşkın süredir sürdüğünü söylüyor.

Yeni 100 dolarlık banknotların tasarlanması projesi, Amerikan gizli servisleri ile Hazine Bakanlığı arasında ortaklaşa yürütüldü.

Amerikalı yetkililer, 100 dolarların en çok kalpazanlığı yapılan banknotlar olduğunu söylüyorlar.

Amerikan gizli servisleri, dolaşımdaki 1,1 trilyon doların yüzde 0,01'ini sahte paraların oluşturduğunu tahmin ediyor.

ABD'de geçen yıl 80,7 milyon dolar tutarında sahte paranın el değiştirdiği sanılıyor.