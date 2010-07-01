ABD'de son istihdam raporu olumsuz çıktı

T24- Amerika’da işsizlik rakamlarıyla ilgili yeni bir rapor, beklenenden daha olumsuz bir tablo sergiledi.



Rapora göre, özel sektörde Haziran ayında sadece 13 bin yeni istihdam alanı açıldı. Ekonomistler, bu ay için yaklaşık 60 bin yeni istihdam alanı açılacağı öngörüsünde bulunmuşlardı.



Mayıs ayında 55 bin yeni iş sahası açıldığı belirlenmişti.



Bu arada ülke geneline ilişkin istihdam raporu Cuma günü Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanacak.



Bu raporun da istihdamdaki azalmaya işaret etmesi bekleniyor.



Başkan Barack Obama, üretimde olumlu gelişmeler olduğunu ama hala istihdam seviyesinde zorluklar yaşandığını söyledi.