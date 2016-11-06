ABD’de son anketlere göre Clinton önde

ABD'de Washington Post gazetesi ile ABC kanalı tarafından yaptırılan son kamuoyu yoklamaları Demokrat Parti’nin adayı Hillary Clinton'ın Cumhuriyetçi Parti’nin adayı Donald Trump ile arayı biraz daha açtığını ortaya koydu. Sonuçları Pazar günü açıklanan ankete göre, Clinton oyların yüzde 48'ini, Trump ise oyların yüzde 43'ünü aldı. Araştırmaya bin 685 seçmenin katıldığı belirtildi.

Sonuçları cuma günü açıklanan kamuoyu yoklamasında ise Clinton ile Trump arasındaki fark sadece yüzde 3 olarak belirlenmişti. Ankete katılanların yüzde 47'si Clinton'a, yüzde 44'ü ise Trump'a oy vereceğini belirtmişti.

Gauck ABD seçim sonuçlarından kaygılı

8 Kasım salı günü yapılacak seçimlerin sonuçları Almanya'da da merakla bekleniyor. Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, ABD'de seçimlere ilişkin endişelerini dile getirdi. Gauck, der Spiegel'e yaptığı açıklamada, seçimleri Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın kazanması halinde, Trump'ın "öngörülemezliğinden” kaygı duyacağını dile getirdi.

Alman Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Norbert Röttgen de, Trump'ın seçilmesi halinde Alman-Amerikan ilişkilerinin olumsuz yönde etkileneceğini söyledi. Hristiyan Demokrat Birlik partili Röttgen, haftalık Bild am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, "böyle bir durumun Vietnam savaşından beri iki ülke arasındaki ilişkilerdeki en derin çatlağın oluşmasına yol açacağını” söyledi.

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Reuters/dpa, JD/GA