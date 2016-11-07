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Dünya

ABD’de son anketler Clinton’ı önde gösteriyor

41 milyondan fazla Amerikalı şu ana kadar oylarını kullanmış durumda

07 Kasım 2016 22:20

Amerika’da Başkanlık seçimlerine çok az bir süre kala Başkan adayları kilit eyaletlerde kararsız seçmenleri etkilemeye çalışıyor. 

Amerika’nın Sesi’nde yer alan habere göre, Kamuoyu anketleri çok az bir farkla Demokrat Başkan adayı Hillary Clinton’ı Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump’ın önünde gösteriyor.

Son anketler Amerika’nın ilk kadın Başkanı olmaya çalışan Hillary Clinton’ı 2-3 puan Trump’ın önünde gösteriyor. The Washington Post ve ABC News’ün anketlerine göre ise Clinton yüzde 48, Trump yüzde 43 oy alıyor.

Clinton ve Trump seçim sonucunun en fazla şüpheli olduğu Florida ve North Carolina’da seçim kampanyalarına ağırlık vermis durumdalar.

Pazar günü Trump, diğer 5 eyalet de daha kampanya yürütüyor. Clinton ise 2 eyalette. Başkan Barack Obama da Florida’da.

Obama, Clinton için 13 kampanyaya katıldı.

41 milyondan fazla Amerikalı şu ana kadar oylarını kullanmış durumda. Salı günü gerçekleştirilecek seçimin oy kullanma süresi sonuna kadar da 130 milyon kişinin oy kullanması bekleniyor.

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