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Dünya

ABD'de siyahlar polis şiddetini protesto etti; 143 gözaltı

24 yaşındaki Anthony Lamar Smith'in ölümüne neden olan polis memuru beraat etti

05 Ekim 2017 11:28

2011 yılında 24 yaşındaki siyah Amerikalı Anthony Lamar Smith'in yaşamını yitirmesine neden olan polis memuruna 15 Eylül'de beraat kararı verilmesini Missouri eyaletinin St. Louis kentindeki bir otoyolu kapatarak eylem yapan siyah Amerikalılar 143'ü gözaltına alındı.

Toplam 300 gözaltı var

Kentte, 120'si 17 Eylül'deki protestolarda olmak üzere aynı konuyla ilgili eylemlerde gözaltına alınan kişi sayısı 300'e yükseldi.

Bu arada, protestocular ve sivil özgürlük grupları, güvenlik güçlerini eylemler sırasında göstericilere sert yöntemler kullanmakla suçladı. Polis de protestocuların taş ve diğer cisimleri attığını, bazı mağazaların vitrinlerini parçaladıklarını ifade etti.

ABD'de siyahların vatandaşlık haklarının korunması konusunda faaliyette bulunan Siyah Haklarını Geliştirme Ulusal Birliği (NAACP), önceki aylarda siyahlara yaptığı seyahat uyarısında, Missouri eyaletinde siyahların polis tarafından durdurulması ihtimali nedeniyle bu eyalete gitmemelerini istemişti.

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