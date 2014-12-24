ABD'de siyah polisler de ırkçılıktan şikayetçi

ABD'de Ferguson kasabasında siyah gencin beyaz polis tarafından öldürülmesiyle başlayan gerilim yeni ölümlerle sürüyor. Siyah emniyet mensupları da bizzat kendi mesai arkadaşlarının ırkçı davranışlarına maruz kalmaktan şikayetçi.

Reuters’ın haberine göre, New York Emniyeti’nde çalışan siyah polisler beyaz mesai arkadaşları tarafından tehdit ediliyor. Ajansın görüştüğü New York emniyetinde görevli 25 siyah polisten 24’ü mesai saatleri dışında ırkçı davranışlara maruz kaldıklarını söyledi. Polisler, hiç neden yokken kenara çekilip arandıklarını, kafalarının arabanın kaportasına bastırıldığını, yüzlerine silah doğrultulduğunu anlattı.

'Parkta koşan adamdan neden şüphelenilir ki?'

İki yıl öncesine kadar Bronx’ta görev yapan emekli polislerden Desmond Blaize, bir keresinde Prospect Park’ta koşu yaparken polis tarafından durdurulduğunu anlatıp, “Üzerimde kimliğim vardı, o yüzden gerginliği tırmandırmak istemedim. Ama spor kıyafetleriyle koşan bir adamdan niye şüphelenilir ki?” diye sordu. Blaize, görevde olduğu süre boyunca da beyaz mesai arkadaşlarını kendisine ırkçı muamelede bulunmakla suçladı.

'Beyaz olsaydım....'

Emekli polislerden Harold Thomas 2012 Ağustos ayında başına gelen bir olayı örnek verdi. Thomas’ın anlattıklarına göre, bir gece üzerinde yeşil pantolon ve beyaz tişörtle bir doğum günü partisinden çıkar çıkmaz yanına iki beyaz polis yaklaştı. Polisler daha sonra Thomas’ı yere yatırıp ayaklarıyla kafasına bastı ve kelepçeledi. Thomas başına gelenleri “Eğer beyaz olsaydım, böyle bir şey başıma gelmeyecekti" sözleriyle yorumluyor.

Irkçılığa maruz kaldığını belirten polislerin üçte biri bu durumu üstlerine şikayet ettiğini söyledi. Ancak siyah polisler şeflerinin de görev yeri, fazla mesai ve terfi konularında siyahlara ayrımcılık yaptığını anlatıyor.

Eski polis komiseri Eric Adams ise 22 yıllık emniyet kariyerinde defalarca ‘damgalandığını’ savunurken, “Suistimalleri rapor etmek için gerçek bir merci bulunmuyor” dedi. Reuters, New York Emniyeti'nden siyah polislerin doldurduğu şikayet formlarını ve bu konuda ne tür adımların atıldığına dair bilgileri istediğini ama bu talebine olumlu yanıt alamadığını belirti.