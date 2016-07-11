ABD'de siyah hakları protestolarının simgesi haline gelen fotoğraf

ABD'de siyahların polis tarafından öldürmesine karşı ülkenin pek çok eyaletinde düzenlenen gösterilerde yüzün üzerinde kişi gözaltına alındı, basının objektiflerineyse çok sayıda kare takıldı.

37 yaşındaki Alton Sterling'in geçen hafta polis tarafından öldürüldüğü Louisiana’nın Baton Rouge kentindeki bir gösteride genç bir kadın kat kat zırhla kuşanmış iki polisin karşısında sakince dururken görüntülendi ve bir anda tüm ülkede yeniden alevlenen sivil haklar gösterilerinin simgesi oldu.

New Orleanslı fotoğrafçı Jonathan Bachman’ın çektiği fotoğraf, sosyal medyada da binlerce kez paylaşıldı.

Fotoğrafı Facebook üzerinden paylaşanlardan birisi de New York Daily News gazetesinin muhabirlerinden Shaun King'di.

King'in 'Baton Rouge'dan etkileyici bir fotoğraf' mesajıyla paylaştığı fotoğrafın altında "Efsanevi. Bu kare tarih ve sanat kitaplarında yer alacak" yorumunu yapan bir Facebook kullanıcısının yorumu ise 3 bin 300'ün üzerinde kişi tarafından beğenildi.

Reuters haber ajansı, fotoğraftaki kadının daha sonra gözaltına alındığını ve hakkında fazla bilgi olmadığını söylüyor.

Harvard Üniversitesi John F. Kennedy Kamu İdaresi faktültesinde profesörlük yapan ve bir zamanlar 100 Etkileyici Afrikalı listesinde yer alan Calestous Juma da fotoğrafı paylaşan önemli isimlerden biriydi.

Polislere karşı duran genç kadın başka açıdan Associated Press (AP) fotomuhabiri Max Becherer tarafından da fotoğraflandı.

AP, kadının yol üzerinden çekilmeyi reddedince polis tarafından gözaltına alındığını aktardı.

Louisiana’nın yerel gazetesi The Advocate’a göre protestolar pek barışçıl geçmedi. Polis 102 kişiyi tutukladı ve 8 tabanca ele geçirdi. Bir polis memuru kendisine fırlatılan bir cisim nedeniyle birkaç dişini kaybetti.

Fotoğrafın sahibi Bachman’dan yorum alınamadı ama Baton Rouge fotoğrafları dünya çapında ses getirmeye devam ediyor.