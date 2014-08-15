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Dünya

ABD'de siyah genci öldüren polisin kimliği açıklandı

İnsan Hakları İzleme Örgütü, ABD'de siyah bir gencin polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından başlayan protestolara karşı, polisin 'orantısız güç' kullandığını açıkladı

15 Ağustos 2014 20:36

New York merkezli İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), ABD’nin Missouri eyaletinde bir siyah gencin polis tarafından öldürülmesine yönelik protestoların şiddetle bastırılmasını eleştirdi.

HRW, iki gazeteciyi protestoları çekerken gözaltına alan polisin barışçıl göstericileri ve gazetecileri sindirme taktikleri kullandığını belirtti.

 

'Ferguson'da özel birlikler'

 

Protestoların büyümesi üzerine Ferguson'a özel birlikler konuşlandırıldı.

Morales, Ferguson polisinin, "sadece işlerini yapan basın mensuplarına göz yaşartıcı gazla müdahalesinin ve gazetecileri gözaltına almasının da mazur görülemeyeceğini” ifade etti.

Michael Brown'ın ölümüyle ilgili ’detaylı ve kapsamlı bir soruşturma’ çağrısında bulunan Morales, polisin ulaştığı bilgileri de kamuoyuyla paylaşması gerektiğini söyledi.

 

Siyah genci öldüren polisin kimliği açıklandı

 

Açıklamadan sonra Missouri polisi Michael Brown'ı öldüren polisin kimliğini açıkladı. Brown'ın Darren Wilson adlı polis tarafından öldürüldüğü belirtildi.

Polis silahsız Brown'ın öldürülmeden önce hırsızlık yaptığını duyurdu. Polis, cumartesi günü dizlerini çöküp, ‘silahım yok’ diyerek ellerini havaya kaldıran Brown’a kurşun yağdırıp öldürmüş, ardından kent olayı protesto etmeye başlamıştı.

Polis göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanırken Ferguson’da gerginlik sürüyor.

 

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