ABD’de şirket yöneticileri 300 milyar dolarlık teşvik istedi

ABD'nin önde gelen şirketlerinin üst yöneticileri, en az 300 milyar dolarlık mali teşvik paketi hazırlanması çağrısında bulundular.



The Wall Street Journal'ın sponsorluğunda düzenlenen etkinlikte bir araya gelen 100 kadar üst yönetici, ABD Başkanı seçilen Barack Obama'nın görevi devraldıktan hemen sonra kısa sürede tüketim harcamasını teşvik için büyük bir teşvik paketini "acilen uygulamasını" ve Obama'nın ekonomi ekibini açıklamasını istediler.



Etkinliğe katılanlar arasında Goldman Sachs'ın üst yöneticisi Lloyd Blankfein, Time Warner'ın üst yöneticisi Jeffrey Bewkes, Wachovia'nın üst yöneticisi Robert Steel ve emeklilik fonu TIAA-CREF'in üst yöneticisi Roger Ferguson bulunuyordu.



ABD ekonomisinin dünyanın geri kalanından bağımsız olarak düzelemeyeceğini söyleyen ve uluslararası topluma teşvik planlarını koordine etmesi çağrısında bulunan yöneticiler, altyapı yatırımları yapılması ve uzun dönemde karlı programlara yönlenilmesi, ayrıca bir seferlik vergi indirimleri yerine kalıcı vergi indirimleri yapılması gerektiğini vurguladılar.



Bilim, teknoloji ve matematikte genç yetenek eksikliğinden şikayet eden, daha fazla rekabetçi iş gücü sağlamak için özel sektörle ortaklık çağrısında bulunan yöneticiler, küresel ekonomik teşvik planından sonra ikinci önceliklerinin eğitimin iyileştirilmesi olduğunu dile getirdiler.



Bazı yöneticiler finansal düzenlemelerdeki değişiklikler için bir heyet oluşturulmasını, bazıları ise 47 milyon Amerikalının sağlık sigortası bulunmadığı ülkede sağlık sisteminde "kapsamlı reform" yapılmasını istediler.



Obama'nın, ABD Kongresi'nin kapsamlı bir ekonomik teşvik yasasını acilen geçmesini istemesine rağmen, birçok Cumhuriyetçi milletvekilinin karşı olması nedeniyle mevcut Kongre'nin böyle bir paketi onaylaması mümkün görünmüyor.



ABd Başkanı George Bush, şubat ayında 168 milyar dolarlık ekonomik iyileştirme paketiyle ilgili yasayı imzalamıştı.

