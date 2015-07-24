ABD'de sinemaya saldırı; 3 ölü, 7 yaralı

ABD'nin Louisiana eyaletinde silahlı bir saldırgan, sinema salonuna baskın düzenleyerek 3 kişiyi öldürdü, 7 kişiyi de yaraladı.

AFP'nin haberine göre; daha sonra kendini silahla vuran saldırganın "58 yaşında beyaz bir erkek" olduğu belirtildi.



Tanıklar, Lafayette şehrindeki Grand 16 sinemasındaki saldırının "Trainwreck" filminin gösterimi sırasında yaşandığını söyledi.



Bölgenin polis şefi düzenlediği basın toplantısında, yaralanan yedi kişi arasında hayati tehlikesi bulunan olmadığını açıkladı.



“Trainwreck” filminde başrol oynayan Amy Schumer, olayın ardından attığı tweet’te, “Kalbim kırık ve dualarım Louisiana’daki herkes için” yazdı.

Silahlı bir saldırganın 3 kişiyi öldürüp, 7 kişiyi de yaraladıktan sonra intihar ettiği açıklandı.