T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD'de sinemaya saldırı; 3 ölü, 7 yaralı

Silahlı bir saldırganın 3 kişiyi öldürüp, 7 kişiyi de yaraladıktan sonra intihar ettiği açıklandı

24 Temmuz 2015 10:50

ABD'nin Louisiana eyaletinde silahlı bir saldırgan, sinema salonuna baskın düzenleyerek 3 kişiyi öldürdü, 7 kişiyi de yaraladı.

AFP'nin haberine göre; daha sonra kendini silahla vuran saldırganın "58 yaşında beyaz bir erkek" olduğu belirtildi.

Tanıklar, Lafayette şehrindeki Grand 16 sinemasındaki saldırının "Trainwreck" filminin gösterimi sırasında yaşandığını söyledi.

Bölgenin polis şefi düzenlediği basın toplantısında, yaralanan yedi kişi arasında hayati tehlikesi bulunan olmadığını açıkladı.

“Trainwreck” filminde başrol oynayan Amy Schumer, olayın ardından attığı tweet’te, “Kalbim kırık ve dualarım Louisiana’daki herkes için” yazdı.

Silahlı bir saldırganın 3 kişiyi öldürüp, 7 kişiyi de yaraladıktan sonra intihar ettiği açıklandı.

 

ETİKETLER

afpabdsilahlı saldırısinemaölüyaralılouisana

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24