ABD'de sinagog yakınında silahlı saldırı (3)

Trump: İçeride silahlı koruma olsaydı sonuç böyle kötü olmazdı



Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 26 Ekim (DHA) - Sinagog saldırısı ile ilgili kısa bir açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, olayın çok üzüntü verici olduğunu söyledi. Trump, \"Bu tür saldırılar gerçekleştiren kişilere ölüm cezası verilmesi. En büyük bedeli ödemeliler. Bunu için yasalarımızı gözden geçirmek gerek. Manyağın biri içeri dalıyor ama içeridekilerin hiçbir koruması yok. Sinagog içinde silahlı bir koruma olsaydı, saldırgana karşı koyabilirlerdi, kayıp bu kadar kötü olmazdı\" dedi. Trump\'ın, Pennsylvania eyaletinde \'ölüm cezası\' olduğunu bilmemesi de ABD medyasında ve kamuoyunda tartışma konusu oldu. Trump, ABD\'de silah satışının yasaklanması gerekip gerekmediği yönündeki sorulara ise karşılık vermedi.