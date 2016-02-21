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Dünya
Deutsche Welle

ABD'de silahlı saldırı, yedi ölü

ABD'nin Michigan Eyaleti'nde silahlı bir saldırganın açtığı ateş sonucu aralarında bir çocuğun da bulunduğu 7 kişi öldü. Üç kişinin ise ağır yaralandığı açıklandı.

21 Şubat 2016 14:45


Görgü tanıkları saldırganın bir otomobilde seyir halindeyken etrafa rastgele ateş açtığını söylediler. Ölenlerin bir restoran ve otomobil galerisindeki insanlar olduğu belirtildi. Üç yaralının hayati tehlikesinin ise sürdüğü açıklandı.

Michigan Eyaleti'nde bulunan Kalamazoo kentinde meydana gelen olaydan sonra geniş çaplı bir operasyon başlatan emniyet güçleri 45 yaşında olduğu bildirilen bir kişiyi yakaladılar. Zanlının sorgusunun sürdüğü belirtildi.

Yerel Wood Televizyonu'nun haberine göre saldırgan önce bir park yerinde duran kadını vurarak öldürdü. Daha sonra bir restorana ateş açtı ve içerideki dört kişiyi katletti. Ardından bir otomobil galerisine kurşun yağdırdı, bu sırada içeride bulunanlardan iki kişi yaşamını yitirdi. Televizyon ölenler arasında sekiz yaşındaki bir çocuğun da bulunduğunu aktardı.

ABD'de buna benzer saldırılar geçen yıllarda da düzenlenmişti. Başkan Barack Obama, masum insanları silahlı saldırganlardan korumak için silah yasalarının sertleştirilmesi ve silah edinmenin zor koşullara bağlanması için girişim başlatmış, ama bu çabası Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elinde bulunduran Cumhuriyetçiler'in engeliyle karşılaşmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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ABD Michigan EyaletiEyaletiKalamazooWood TelevizyonuBarack ObamaTemsilciler MeclisiCumhuriyetçilerDeutsche Welle Türkçe DWTY/HT

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