-ABD'DE SİLAHLI SALDIRI: 6 ÖLÜ ALBUQUERQUE (A.A) - 12.07.2010 - ABD'nin New Mexico eyaletinde bir fiber optik üretim tesisinde ateş açılması sonucu 6 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Emcora Corp'a ait tesisteki olayda ölenlerden birinin, tesiste ateş açmaya başlayan silahlı kişi olduğu sanılırken, yaralıların hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Polis yetkilisi Ray Schultz, ateş açan kişinin Emcore'un eski bir çalışanı olduğunu, olayın kökeninin bir iş yeri anlaşmazlığı olduğunu belirtti. Silahlı kişinin ateş açmaya başlaması ile tesiste panik çıktığı, çalışanların sığınacak bir yer bulmak için kaçışmaya başladığı ifade edildi. Polisin geniş bir bölgede önlem aldığı kaydedildi.