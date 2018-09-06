T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD'de silahlı saldırı: 4 ölü, 5 yaralı

Saldırganın güvenlik görevlisi tarafından mı vurulduğu intihar mı ettiği henüz bilinmiyor

06 Eylül 2018 22:51

ABD’nin Ohio eyaletinde, bir kişi, bir bankanın binasında etrafa rastgele ateş açtı. Olayda saldırgan dahil 4 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

Ohio eyaletinin önemli ticaret ve iş merkezlerinden olan Cincinnati’de bir bankada silahlı saldırı yaşandığı belirtildi. Cincinnati Polis Şefi Eliot Isaac, silahlı bir saldırganın Fountain Square’daki Fifth Third Bank binasının lobisinde rastgele ateş açtığını ifade etti.

Açıklamada, olayda saldırgan da dahil olmak üzere 4 kişinin hayatını kaybettiği 5 kişinin yaralandığı belirtildi. Saldırının geçekleştiği bölge polis tarafından güvenlik çemberine alınırken, FBI ajanlarının olay yerine geldiği öğrenildi. 

Öte yandan, silahlı saldırganın bir güvenlik yetkilisi tarafından mı vurulduğu ya da intihar mı ettiği henüz bilinmiyor.

ETİKETLER

abdbankasilahlı saldırı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24