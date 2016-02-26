ABD'de silahlı saldırı; 4 ölü, 20 yaralı

ABD'nin Kansas eyaletinde bir fabrika işçisinin düzenlediği silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı. Saldırganın vurularak etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Cihan Haber Ajansı’nın haberine göre, Kansas eyaletinin Hesston yerleşkesinde yerel saatle 17.00 sıralarında yaşanan olayda, henüz ismi açıklanmayan bir fabrika işçisinin düzenlediği silahlı saldırıda 4 kişi öldü, 20 kişi de yaralandı. Harvey County (Vilayet) Şerifi T. Walton, olayın Excel Endüstri adlı fabrikada gerçekleştiğini bildirdi.

Saldırganın arabasından, işten çıkan insanların üzerine rastgele ateş açarak dehşet saçtığını bildiren Şerif Walton, polisin, saldırganı Excel binası içinde vurarak etkisiz hale getirdiğini söyledi.

Bölgedeki hastanelerden Via Christi St. Francis'den yapılan açıklamaya göre, hastaneye getirilen yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu bildirildi. Yerel medyada çıkan haberlere göre, Excel fabrikasında çim ürünleri ürettildiği ifade edildi.