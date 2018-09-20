ABD'de silahlı saldırı; 4 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin doğusundaki Maryland Eyaleti'ne bağlı Harford County bölgesinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Olay sonrasında The Harford County şerif ofisinden bölgeden uzak durulması yönünde uyarı yapıldı.

Harford Şerifi'nin resmi Twitter hesabından, "Spesutia Yolu ile Perryman Yolu arasındaki alanda bir silahlı saldırı olduğunu teyit edebiliriz. Çok sayıda kurban var." açıklamasında bulundu.



Harford, başkent Washington DC'nin yaklaşık 115 kilometre kuzeydoğusunda yer alıyor.