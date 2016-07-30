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Dünya

ABD'de silahlı saldırı; 3 ölü, bir yaralı

Saldırıyla ilgili bir şüphelinin gözaltına alındığı açıklandı

30 Temmuz 2016 21:53

ABD'nin Seattle kentinde meydana gelen silahlı saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Seattle'ın kuzeyinde yer alan Mukilteo'da, 15-20 kişinin bulunduğu bir ev toplantısında düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Saldırıyla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Mukilteo Belediye Başkanı Jennifer Gregerson, söz konusu saldırıyla ilgili bölge halkının duyduğu derin üzüntüyü dile getirerek, "Bu korkunç saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleriyle yas tutuyoruz" ifadesini kullandı.

Polis yetkilileri konuyla ilgili açıklama yapmadı.

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