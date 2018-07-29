ABD'de silahlı saldırı; 3 kişi hayatını kaybetti

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ABD’nin Louisiana eyaletindeki New Orleans kentinde meydana gelen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Reuters’ın haberine göre polis, yerel saatle 22:30’da meydana gelen olayda silahlı 2 kişinin kalabalığa doğru hedef gütmeksizin ateş açtığını kaydetti. Olayın Fransız mahallesi yakınlarında gerçekleştiği belirtildi.

Saldırıda vurulanlardan 3’ünün olay yerinde hayatını kaybettiği ifade edilirken; diğer 7 kişinin ise yakınlardaki hastanelere götürüldüğü açıklandı. Yaralıların durumuyla ilgili detaylı bilgi verilmedi.

New Orleans Belediye Başkanı LaToya Cantrell, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “New Orleans’ta böyle bir şiddete yer yok. Midemizin bulandığını ve kızgın olduğumuzu söylediğimde, artık yeter dediğimde kentteki herkes adına konuşuyorum” dedi.