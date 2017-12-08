ABD'de silahlı saldırı: 2 öğrenci öldü

ABD'nin New Mexico eyaletinde lisede meydana gelen silahlı saldırıda iki öğrenci öldü.

Eyalet polisi, Aztec Lisesinde yaşanan saldırıda iki öğrencinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Olayda saldırganın da öldüğünü açıklayan polis ancak saldırganın ne şekilde öldüğü ve öğrenci olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşmadı.

Olay nedeniyle okulda güvenlik önlemleri arttırıldı, yaklaşık 900 öğrencinin eğitim gördüğü okul boşaltıldı.

Öte yandan bölgedeki tüm okullar güvenlik amacıyla kapatıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.