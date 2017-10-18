ABD’de silahlı saldırı (2)

Nafiz Albayrak, New York, 18 Ekim, (DHA)- ABD’nin Maryland eyaletinde bir parkta gerçekleştirilen silahlı saldırıda 3 kişi öldü 2 kişi yaralandı. Baltimore’nin 20 mil kuzeydoğusunda bulunan Edgewood\'daki Emmorton Business Park\'ta yerel saatle sabah 9.30 civarında gerçekleştirilen saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, iki yaralının durumu ise ciddiyetini koruyor. Saldırganın yakalanıp yakalanmadığı henüz net olmamakla birlikte görgü tanıklarına göre kalabalık olan parktaki insanların çoğu çığlık atarak olay yerinden uzaklaştı…

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