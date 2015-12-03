ABD'de silahlı saldırı: 14 ölü



ABD'nin Kaliforniya eyaletinde engellilere ait bir sosyal yardım kuruluşuna yapılan silahlı baskın yapan ve kaçmaya çalışırken vurulan iki failin öldüğü bildirildi.

Saldırının meydana geldiği San Bernardino kentinin emniyet müdürü Jarrod Burguan, bir erkek ve bir de kadın saldırganın öldürüldüğünü, yakalanan üçüncü şahsın olayla ilgisi olup olmadığının ise araştırılmakta olduğunu açıkladı.

Koruyucu kıyafetli üç kişinin uzun namlulu silahlarla engellilere hizmet veren Inland Regional Center'in basarak içerdekilere ateş açması sonucu 14 kişi öldü, kısmen ağır olmak üzere en az 17 kişi de yaralandı. Binaya bomba yerleştirilmiş olabileceği şüphesi üzerine yapılan aramada patlayıcı madde bulunmadı.

Saldırının nedeni bilinmiyor

Faillerin bir arazi aracıyla kaçmaya çalışırken polis tarafından durdurulup aracın içinde vuruldukları öğrenildi. Çatışma sırasında yaralanan polis memurunun hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi. Saldırının hangi nedenle düzenlenmiş olabileceği henüz açıklık kazanmadı.

Polisten alınan bilgiye göre bir kutlama sırasında çıkan tartışma üzerine bir şahıs binayı terk etti. Şahsın silahlı saldırganlarla birlikte binaya dönüp dönmediği araştırılıyor. Bir FBI mensubu saldırının teröristlerce düzenlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde de durulduğunu söyledi.

Gelişme engellilere yapılan yardımların koordine edildiği ve 670 kişinin çalıştığı Inland Regional Center 30 bin engelliye hizmet veriyor.

Obama'dan açıklama

Başkan Barack Obama olaydan sonra bir televizyona verdiği demeçte, "silah yasalarının sertleştirilmesinin ve detaylı inceleme yapılmadan kimseye silah satılmamasının aklıselimin gereği olduğunu" söyledi. Obama, ateşli silahların bu kadar kolay satın alınamamasının gerektiğini ve dünyanın başka hiçbir ülkesinde ABD'deki kadar silahlı cinayet işlenmediğini sözlerine ekledi.