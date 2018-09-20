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ABD'de silahlı saldırı

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 19 Eylül (DHA) - ABD'nin Wisconsin eyaletine bağlı Middletown kentinde bir işyerinde meydana gelen silahlı saldırıda, aralarında saldırgan da olmak üzere 5 kişi yaralandı

20 Eylül 2018 00:56

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 19 Eylül (DHA) - ABD\'nin Wisconsin eyaletine bağlı Middletown kentinde bir işyerinde meydana gelen silahlı saldırıda, aralarında saldırgan da olmak üzere 5 kişi yaralandı. 

Çevrede paniğe yol açan silahlı saldırı nedeniyle olay yerine polis ve ilk yardım araçları akın ederken, bölgedeki okullar da giriş-çıkışa kapatıldı. Middletown polisii halka kapılarını kimseye açmama çağrısı yaptı. 

Saldırının neden kaynaklandığı şimdilik açıklığa kavuşmazken, saldırganın çatışma sonucu mu yoksa kendini vurmasından dolayı mı yaralandığı henüz netlik kazanmadı.
 

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