ABD'de silahlı saldırı

ABD'nin Colorado eyaletinde bulunan bir aile planlama merkezi civarında bir silahlı saldırganın etrafa ateş açtığı bildirildi. Operasyon sırasında en az 4 polis memurunun yaralandığı aktarıldı.

Hurriyet.com.tr'nin haberine göre, Colorado eylaetindeki Springs şehrinde meydana gelen saldırının ardından polis operasyonu sürüyor. Bölge polisi Twitter aracılığıyla çevredekilerin evlerinden çıkmaması, yakında bulunan alışveriş merkezindekilerinde sığınaklara saklanması uyarısında bulundu.

Yerel saatle 11.45 sularında meydana gelen saldırının kim tarafından ne amaçla gerçekleştiği bilinmiyor. Saldırganın hala kliniğin içinden ateş açmaya devam ettiği bildirildi. Polis bölgede geniş güvenlik önemleri aldı.