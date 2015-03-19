ABD'de silahlı saldırı



Yetkililerden verilen bilgiye göre saldırı Arizona eyaletinde, Phoenix yakınlarındaki Mesa kentinde meydana geldi.

Bir otelde bir kişiyi öldürüp iki kişiyi yaralayan saldırgan olay yerinden kaçarken bir kişiyi daha vurdu. Saldırgan, olay yeri yakınlarındaki bir evde iki kişiyi daha silahla yaraladı.

Mesa polisi sözcüsü Steve Flores bir kişinin öldüğünü, beş kişinin de yaralandığını söyledi. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Saldırı nedeni henüz belirsiz

30-40 yaşlarında olduğu belirtilen saldırgan, olaydan saatler sonra özel harekât birimlerinin düzenlediği bir operasyonda yakalandı. Saldırının nedeni konusunda açıklama yapılmadı.

Mesa Belediye Başkan Yardımcısı Dennis Kavanaugh "ciddi bir olay"dan söz etti. Arizona Valisi Doug Ducey, saldırının mağdurlarına destek sözü verdi.