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Dünya

ABD’de silahlı saldırgan paniği

İki turistik alan boşaltıldı

25 Eylül 2016 02:09

ABD'nin San Francisco kentinde bulunan ve hergün binlerce turistin ziyaret ettiği UN Plaza ve Civic Center'ın silahlı bir adamın yarattığı gerilim nedeniyle boşaltıldığı ifade edildi.

Sputnik’te yer alan habere göre, Kaliforniya eyaletine bağlı San Francisco şehrinde her gün binlerce turistin ziyaret ettiği iki anıtsal bina olan UN Plaza ve Civic Center'ın silahlı bir adamın yarattığı terör şüphesi nedeniyle polis tarafından boşaltıldığı belirtildi.

​ABC News'in haberine göre ceket giydiği belirtilen adamın polisi uzaktan izlediği ve silahlı çatışmaya girmediği de açıklandı. Polisin silahlı adamla iletişim kurmaya çalıştığı belirtilirken San Francisco İtfaiye Departmanı da bölgeden uzak durulması çağrısı yaptı.

 

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