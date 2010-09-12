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Dünya

ABD'DE SİLAHLI KİŞİ DEHŞET SAÇTI: 6 ÖLÜ JACKSON (A.A)

12 Eylül 2010 03:12

-ABD'DE SİLAHLI KİŞİ DEHŞET SAÇTI: 6 ÖLÜ JACKSON (A.A) - 11.09.2010 - ABD'nin Kentucky eyaletinde silahlı bir kişi 5 kişiyi öldürdükten sonra intihar etti. Polis, Jackson kenti dışındaki bir karavan parkında meydana gelen olayın faili ve kurbanlarının ismini açıklamadı. Saldırganla kurbanları arasında bağlantı olup olmadığına ilişkin bilgi vermeyen yerel polis yetkilileri, olayın aile meselesi gibi göründüğünü, ancak saldırının kesin nedeni konusunda bir açıklama için henüz erken olduğunu kaydetti.

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