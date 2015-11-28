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Dünya

ABD'de silahlı çatışma; 3 ölü, 11 yaralı

Hayatının kaybedenlerden birinin polis olduğu bildirildi

28 Kasım 2015 11:47

ABD'nin Colorado eyaletindeki Colorado Spring kentinde, aile planlaması merkezi yakınlarında yaşanan silahlı çatışmada yaralananlardan biri polis 3 kişi öldü. 11 yaralıdan 9'unun tedavisinin sürdüğü açıklandı.

Sputnik'te yer alan habere göre; polis yetkililerin yaptığı açıklamada, saldırganın açtığı ateş sonucu yaralananlardan biri polis ikisi sivil üç kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Hayatını kaybeden polisin Colorado Üniversitesinde görevli Garrett Swasey olduğu, söz konusu polisin çatışmanın ardından bölgeye yardım için gönderildiği belirtildi.

Hastanede 9 yaralının tedavi gördüğü, durumlarının iyi olduğu ifade edildi.

Planned Parenthood Rocky Mountain aile planlaması merkezine uzun namlulu silahla gelen saldırgan binaya girerek yaklaşık 5 saat polislerle çatıştıktan sonra teslim olmuştu. Yerel televizyon kanallarının görüntülerinde kelepçeli olarak polis aracına bindirilen saldırganın beyaz bir erkek olduğu görülmüştü.

 

Saldırının nedeni bilinmiyor

 

Polis, saldırganın ismini ve saldırının nedenini henüz açıklamadı.

Aile Planlama merkezine yönelik daha önceden tehdit ihbarlarının geldiği belirtilmişti. Aile planlaması ve kürtaj ABD'de tartışmalı konulardan birisi ancak saldırganın amacının aile planlaması olup olmadığı henüz netleşmedi. Saldırının gerçekleştiği merkezde kürtaj da yapılabildiği öğrenildi.

Öte yandan New York polisinin kentteki aile planlama merkezleri civarlarında güvenlik önlemlerini artırdığı duyuruldu.



 

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