ABD'de silaha karşı savaş hızlanıyor

ABD yönetimi, ülkede silahların yol açtığı şiddetin önüne geçmek için alınabilecek tedbirlere ilişkin çabalarını hızlandırıyor.

Obama yönetimi, bu hedef doğrultusunda potansiyel önerileri görüşmek üzere silah sahipliği grupları, silah şiddeti mağdurlarıyla ilgili örgütler ve video oyunları endüstrisinin temsilcilerini toplantılar için bu hafta Beyaz Saray'a çağırdı.

ABD Başkanı Barack Obama geçen ay, Connecticut saldırısının ardından, ülkede, silah kontrolüne ilişkin düzenlemelerin araştırılması ve kendisine öneriler hazırlanması için Başkan Yardımcısı Joe Biden başkanlığında kurumlar arası bir görev gücü oluşturmuş ve bu görev gücünün bir ay içinde öneriler ortaya koyacağını açıklamıştı.

Beyaz Saray'dan bir yetkili, Biden'ın yarın silah şiddeti mağdurları ve silah güvenliği gruplarıyla bir araya geleceğini, perşembe günü de silah sahipliği gruplarıyla görüşeceğini bildirdi. Biden'ın hafta içinde ayrıca eğlence ve video oyunları endüstrisinin temsilcileriyle toplantı yapmasının planlandığı belirtildi.

Biden'ın görüşmelerine ilaveten de Eğitim Bakanı Arne Duncan'ın bu hafta veli ve öğretmen gruplarıyla Sağlık Bakanı Kathleen Sebelius'ın da zihin sağlığı ve engelli vatandaşlarla ilgili yetkililerle görüşeceği kaydedildi.

Beyaz Saray, toplum örgütleri, iş sahipleri ve dini liderlerle de görüşmelerin planlandığını bildirdi.

Başkan Obama, 14 Aralık'ta Sandy Hook İlkokulu'nda düzenlenen silahlı saldırıyı başkanlığının en kötü anı olarak nitelemiş ve silah kontrolü konusunun ikinci döneminde en öncelikler arasında yer alacağını söylemişti.