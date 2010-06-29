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Dünya

ABD'de silah taşıma hakkı genişliyor

Yüksek Mahkeme hiçbir kentin ya da eyaletin ülke vatandaşlarının silah taşıma hakkını sınırlandırmayacağına hükmetti.

29 Haziran 2010 03:00

T24 - Yüksek Mahkeme hiçbir kentin ya da eyaletin ülke vatandaşlarının silah taşıma hakkını sınırlandırmayacağına hükmetti.

Amerika Birleşik Devletleri'nde, Yüksek Mahkeme hiçbir kentin ya da eyaletin ülke vatandaşlarının silah taşıma hakkını sınırlandıramayacağına hükmetti.

Yüksek Mahkeme, dörde karşı beş oyla aldığı kararla, Chicago'da 28 yıldır yürürlükte olan silah taşınmasına yönelik yasağı anayasaya aykırı buldu.

Mahkeme yargıçları, Amerikan anayasasının kendilerini korumak isteyen tüm ülke vatandaşlarının ateşli silah taşıma hakkını güvence altına aldığını bildirdi.

Davayı mahkeme gündemine taşıyan, herkesin kendilerini koruyabilmek için silah taşıyabilmeleri gerektiğini savunan Chicago'dan bir gruptu.

Yüksek Mahkeme'nin kararı ABD'de birçok eyaletin silah taşınmasına yönelik yasalarını değiştirmesine yol açabilir.


İki yıl önceki karar geliştirildi

ABD'de Yüksek Mahkeme iki yıl önce de, Washington Belediyesi'nin 32 yıllık silah yasağının anayasaya aykırı olduğuna hükmetmişti. Ancak mahkeme şimdi ilk kez hiçbir yerel yönetimin halkın silah taşıma hakkını kısıtlandıramayacağını vurguluyor. Amerika Birleşik Devletleri, dünyada sivillerin en fazla silah sahibi olduğu ülke. ABD'de 90 milyon kadar kişinin yaklaşık 200 milyon silahı olduğu sanılıyor. Amerikan hükümetinin verilerine göre günde yaklaşık 80 kişi silah ateşi sonucu ölüyor. Yine ABD'de her gün cinayet sonucu ölenlerin sayısı da 34.


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