ABD'de sigorta devi AIG'e 38 milyar dolar yeni kredi

ABD'de çökmesinin engellenmesi için geçen ay devletten 85 milyar dolar para aktarılması kararlaştırılan sigorta devi American International Group'a (AIG), yaklaşık 38 milyar dolar daha kredi açıldı.



Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre yeni kredi, Merkez Bankası'nın New York şubesi tarafından sağlanacak.

Açıklamada, AIG'nin neden bu yeni krediye ihtiyaç duyduğu belirtilmedi. AIG yetkilileri de, daha önce açılan 85 milyar dolarlık acil kredinin 61 milyar dolarının şirket tarafından devletten çekildiğini bildirdiler.

ABD yönetimi ve Merkez Bankası, derin sıkıntıdaki AIG'nin batmasına göz yumulması durumunda, ekonominin çok ağır zarar göreceği gerekçesiyle şirketin kurtarılmasına karar vermişti.

Bu arada, 85 milyar dolarlık ilk kredinin açılması kararından hemen sonra AIG'nin, en fazla poliçe satan sigortacıları, toplam 440 bin dolar ödeyerek Caifornia'daki bir beldeye tatile göndermesi tepkilere yol açtı.

Temsilciler Meclisi Denetim ve Hükümet Reform Komitesi'nin başkanı Demokrat milletvekili Henry Waxman bu durumu eleştirirken, AIG'nin CEO'su Edward Liddy, "Bu tür ödüllerin, sektörde standart bir uygulama olduğu" görüşünü savundu.