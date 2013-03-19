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Dünya

Obama 'şeytan' mı?

ABD'de yayınlanan bir dizide Şeytan karakterinin Obama'ya benzerliği ülkede tartışma yarattı

19 Mart 2013 12:30

ABD'de, Hristiyanlığın doğuşu ve Hazreti İsa'nın yaşamını irdeleyen 'İncil' (The Bible) adlı dizide, Şeytan'ın, ABD Başkanı Barack Obama'ya olan benzerliği, Amerikan kamuoyu tarafından tepkiyle karşılandı.

The History Kanalı’nda geçtiğimiz pazar akşamı gösterilmeye başlanan ve 12.8 milyon kişi tarafından izlenen, yapımcılığını Mark Burnett ile Roma Downey’in gerçekleştirdiği ‘İncil’ adlı dizide, Faslı oyuncu Mehdi Ouzanni’nin canlandırdığı Şeytan tiplemesinin, ABD Başkanı Barack Obama’ya olan benzerliği izleyicilerin gözünden kaçmadı.

Yüz hatları Başkan Obama ile neredeyse bire bir aynı olan ancak çenesine irice bir ben kondurulan Şeytan tiplemesi, Amerikalılar arasında yeni bir tartışmanın başlamasına yol açtı. İzleyiciler, sosyal medya üzerinden tepkilerini paylaşırken, gerek yapımcılar Mark Burnett ve Roma Downey, gerekse The History Kanalı yetkilileri, dizideki Şeytan tiplemesinin ABD Başkanı Barack Obama’ya benzetilmesini ‘saçmalık’ olarak değerlendirdi. The History Kanalı, yazılı açıklamasında ‘Kanalımızın ABD Başkanı Obama’ya sonsuz saygısı vardır. Birilerinin tiplemelerle ilgili böyle bir çıkarım yapması çok yazık. Kanalımızda yayınlanan dizi, insanları zengin hikayeleri ve derin tarihi ile insanları aydınlatmaya yöneliktir’ dedi.

 

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