ABD'de "seri kedi katiline" 16 yıl hapis cezası

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Santa Clara İdari Bölge Yüksek Mahkemesinde görülen davada, 21 kediyi öldürmekle suçlanan 26 yaşındaki Robert Roy Farmer hakkında karara varıldı. Hakim Sharon A. Chatman, Farmer'ın 16 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Chatman, Farmer'ın serbest kalmasının ardından 10 yıl boyunca kedi sahiplenmesini veya bakımını yapmasını yasakladı.

CNN Türk'te yer alan habere göre, San Jose'deki Cambrian Parkı bölgesinde Eylül 2015'te esrarengiz şekilde kaybolmaya başlayan kedilerin ölü olarak bulunduğu belirtildi. Farmer, 8 Ekim 2015’te San Jose'de arabasında uyurken gözaltına alınmış ve suçunu itiraf etmişti.

San Jose polisi, seri katilin yakalandığında arabasında av bıçağı ve ölü bir kedinin bulunduğunu açıklamıştı.