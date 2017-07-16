T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD'de "seri kedi katiline" 16 yıl hapis cezası

Seri kedi katili Farmer, serbest kalmasının ardından 10 yıl boyunca kedi sahiplenmesini yasakladı

16 Temmuz 2017 15:20

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Santa Clara İdari Bölge Yüksek Mahkemesinde görülen davada, 21 kediyi öldürmekle suçlanan 26 yaşındaki Robert Roy Farmer hakkında karara varıldı. Hakim Sharon A. Chatman, Farmer'ın 16 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Chatman, Farmer'ın serbest kalmasının ardından 10 yıl boyunca kedi sahiplenmesini veya bakımını yapmasını yasakladı.

CNN Türk'te yer alan habere göre, San Jose'deki Cambrian Parkı bölgesinde Eylül 2015'te esrarengiz şekilde kaybolmaya başlayan kedilerin ölü olarak bulunduğu belirtildi. Farmer, 8 Ekim 2015’te San Jose'de arabasında uyurken gözaltına alınmış ve suçunu itiraf etmişti.

San Jose polisi, seri katilin yakalandığında arabasında av bıçağı ve ölü bir kedinin bulunduğunu açıklamıştı.

ETİKETLER

seri kedi katilicinayethaberdünyaABDKaliforniya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24